ЄС закликає обидві сторони до стриманості на Азовському морі – речниця зовнішньополітичної служби

Європейський союз закликає Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі, заявляє речниця Європейської зовнішньополітичної служби Майя Коціанчич.

«Ми очікуємо, що Росія відновить свободу руху в Керченській протоці і закликаємо всіх дотримуватися максимальної стриманості для негайного зняття напруженості», – заявляє вона.

Напруга в Азовському морі та Керченській протоці небезпечно зросла після ранкового інциденту 25 листопада між російськими та українськими військово-морськими човнами, коли українські човни намагалися пройти через Керченську протоку.

Високий представник ЄС із закордонної політики Федеріка Моґеріні, нещодавно виступаючи у Європейському парламенті, назвала події в Азовському морі «демонстрацією того, як через неповагу до засадничих правил міжнародного співробітництва зростають нестабільність та напруженість».

«Будівництво Керченського мосту було здійснене без згоди України, та являється ще одним порушенням її суверенітету та територіальної цілісності. Це, а також мілітаризація Азовського моря, призвели до посилення контролю над морськими перевезеннями в протоці. Європейський Союз очікує від Росії припинення цих перевірок», – заявила Майя Коціанчич, додаючи, що ЄС не визнає та не визнаватиме незаконну анексію Росією Кримського півострова.

Раніше 25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу», – були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир. Москва звинуватила їх у «порушенні державного кордону».

Пізніше стало відомо про захоплення українських кораблів і поранення військових ВМС ЗСУ.

Читайте також: Російські прикордонники відкрили вогонь по українських кораблях. Живий блог

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них. Росія також помітно наростила своє військово-морське угруповання в Азовському морі. Україна у відповідь теж змушена перекидати туди додаткові наявні засоби своїх ВМС.