«Стане гірше» – західні оглядачі про події в Керченській протоці

Західні експерти засудили дії Росії в Азовському морі й закликали США, НАТО і ЄС рішуче діяти у відповідь.

Аналітик американського центру The Atlantic Council Андерс Ослунд закликав президента США Дональда Трампа і Державний департамент США висловити рішучий протест агресивним діям Росії щодо України.

«Сходиться до того, що Росія поступово робить крок за кроком, щоб відрізати Україну від Азовського моря та міжнародних морських перевезень. Захід і НАТО повинні рішуче відреагувати, поки не пізно».

Колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер також прокоментував події: «Росія загострила конфлікт в Україні, блокуючи Керченську протоку між Азовським і Чорним морями. Це сталось після того, як Росія протаранила український буксир, який супроводжував українські військово-морські судна з Одеси до Маріупольського порту».

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус у своєму Твіттері написав: «Рішуче засуджую спробу Росії фізично заблокувати Керченську протоку й таран українського корабля. Це не можна трактувати інакше як акт агресії та чергове кричуще порушення міжнародного морського права. Такі дії підривають безпеку всього регіону».

«Дуже значна нова агресія від Росії. Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН», – повідомляє колишня представниця США в ООН Саманта Пауер.

Аналітик американського каналу CNN Марк Гертлінг пише, що це може стати «однією з найбільших криз, з якою стикається чинна адміністрація» Білого дому, і це випробовує «рішучість і здатність діяти в умовах кризи».

«Стане гірше, – вважає Гертлінг. – Є повідомлення про перевірки для українських вантажівок. Путін вважає, що він може робити це без наслідків, і це допоможе підняти йому рейтинги серед росіян».

«Україна. Суверенна нація. Один із наших партнерів. Місце, де американські солдати допомагають підтримувати безпеку. Нація, яка мужньо протистоїть постійним вторгненням Росії. Я знаю, як США ПОВИННІ відреагувати на це. Чи ми зробимо це?»

Український військовий арсенал значно поступається російському, порівнює CNN.

Вранці 25 листопада декілька прикордонних катерів РФ здійснили напад на кораблі Військово-Морських сил ЗС України, які у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.

«Прикордонні кораблі РФ типу «Соболь», «Дон», катери типу «Мангуст», «Суздалец» здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Прикордонний корабель «Дон» здійснив таран нашого рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами», – йдеться у повідомленні ВМС України.

Українські військові твердять, що заздалегідь поінформували відповідно до міжнародних норм про свій намір здійснювати перехід. Дії російських військових вони називають порушенням Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

В Українському МЗС назвали дії російських військових збройною провокацією.

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