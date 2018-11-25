Воєнний стан: засідання Ради почнеться о 16:00 понеділка

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України і звернення президента України Петра Порошенка, на понеділок, 26 листопада буде скликано засідання Верховної Ради.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій. Він додав, що засідання почнеться о 16:00, через 15 годин після рішення РНБО.

Прийти на засідання депутатів також закликала і віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Як повідомляло Радіо Свобода, 26 листопада після опівночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні.

Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення військового кабінету звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження воєнного стану в Україні.

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Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».​ В Генштабі повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.

Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі. Ввечері 25 листопада НАТО заявило, що уважно стежить за розвитком подій біля Керченської протоки та закликає до стриманості й деескалації напруження.