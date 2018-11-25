РНБО: Починається підготовка до запровадження воєнного стану 

26 листопада після опівночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні.

Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення військового кабінету звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути введення воєнного стану в Україні.

Порошенко заявив, що застосування зброї з боку Росії, атака українських кораблів російськими прикордонниками не була спровокованою.

«З боку України це була звичайна операція по переміщенню українських кораблів до пункту дислокації у Маріуполі та Бердянську. Україна дуже суворо ставиться до виконання взятих на себе зобов’язань», - заявив він.

При цьому президент звернувся до країн-партнерів по Будапештському меморандуму, до країн Європейського Союзу та до учасників Нормандського формату, щоб скоординувати ефективні дії щодо захисту України.

«Ми звертаємося до всієї проукраїнської світової коаліції: маємо об’єднати зусилля», - сказав Порошенко.

«Запровадження воєнного стану жодним чином не передбачатиме дій за межами суверенної території України. Воєнний стан не означає оголошення війни. Він запроваджується виключно для оборони України», - заявив глава держави.

Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».​

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Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.