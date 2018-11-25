МЗС Латвії: Росія порушила міжнародне право в Керченській протоці 

Російська Федерація порушила міжнародне право в Керченській протоці, заявив глава міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

"Пильно спостерігаю за тривожними новинами з Азовського моря, блокада морських перевезень через Керченську протоку Росією та напад на ВМФ України є чистими порушеннями міжнародного права та мають бути засуджені міжнародною спільнотою", - заявив він.

Керівник латвійського зовнішньополітичного відомства при цьому додав, що Росія має зробити кроки для деескалації ситуації.

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25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу», – були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир.

Москва звинуватила їх у «порушенні державного кордону». Пізніше стало відомо про захоплення українських кораблів і поранення військових ВМС ЗСУ.

Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.