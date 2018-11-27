Поранених моряків тримають у військових частинах, а не в лікарнях – Селезньов

Поранені з числа українських моряків, яких захопили прикордонники і військові Росії, перебувають на території військових частин, а не в цивільних лікарнях, повідомив колишній речник Генарального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Росіяни розповдіають про те, що українські військові моряки знаходяться в цивільних медичних закладах, де їм надають допомогу, в (анексованій – ред.) Керчі… Йдеться про те, що наші моряки знаходяться на території військових частин і перебувають на лікуванні в медичних частинах при військових частинах – тобто фактично в санітарних частинах», – розповів Селезньов.

Він висловив думку, що такі медичні частини, «не обладнанні відповідним устаткуванням для того, щоб проводити в тому числі і реанімаційні заходи».

За даними ЗСУ, під час захоплення українських кораблів біля Керченської протоки шестеро моряків дістали поранень, двоє з них – важко поранені. Москва визнає тільки трьох поранених.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

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Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

Країни Заходу засудили дії Росії.