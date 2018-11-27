Суд в окупованому Криму заарештував двох захоплених ФСБ українських моряків

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував двох затриманих ФСБ Росії українських моряків, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Біля будівлі суду посилено заходи безпеки.Там зібралися місцеві жителі, які прийшли підтримати українських моряків.

Захищають захоплених українських військових кримські адвокати.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

Країни Заходу засудили дії Росії.