Російським силовикам, які захопили українських моряків, повідомили про підозру – Лисенко

Прикордонники Федеральної служби безпеки Росії і російські військовослужбовці, які захопили кораблі і моряків Військово-морських сил України, отримали повідомлення про підозру, заявив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, слідчі Служби безпеки України в Одеській області та співробітники Військової прокуратури Південного регіону повідомили російським силовикам про підозру в кримінальних правопорушеннях: ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій та замах на вбивство.

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Зокрема підозру оголосили:

контр-адміралу С. Станкевичу – начальнику прикордонного управління ФСБ анексованого Криму та міста Севастополя

віце-адміралу Г. Мєдвєдєву – заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ, керівнику департаменту берегової охорони

капітану 1 рангу Р. Ромашкіну – начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по Криму та Севастополю, до складу якого входять прикордонні сторожові кораблі «Ізумруд» та «Дон»

капітану 1 рангу А. Шеіну – заступнику начальника управління-начальнику відділу берегової охорони пункту управління ФСБ Росії по Криму

капітану 2 рангу О. Шатохіну – начальнику служби в анексованій Керчі пункту управління ФСБ РФ по Криму

капітану 2 рангу О. Саляєву – командиру прикордонного сторожового корабля «Дон»

капітану 3 рангу А. Шипіцину – командиру сторожового корабля «Ізумруд»

капітану 3 рангу С. Щербакову – командиру малого протичовнового корабля «Суздалець»

Лисенко навів хронологію подій 25 листопада, коли український буксир «Яни Капу» спершу зазнав тарану від російського корабля «Дон», а потім разом із малими броньованими катерами «Бердянськ» і «Нікополь» був захоплений російським спецназом.

За даними речника ГПУ, російські прикордонники і військові діяли за безпосереднім наказом високопосадовців ФСБ контр-адмірала Станкевича і віце-адмірала Медвєдєва.

«Вказані військові особи Прикордонної служби ФСБ РФ та інші військові службові особи Чорноморського флоту РФ координували та організували напад військових кораблів РФ на українських моряків шляхом здійснення артилерійського обстрілу та тарану українських кораблів, внаслідок чого українські військові зазнали поранень та були захоплені разом з військовою технікою», – підсумовує Лисенко.

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Він додав, що підозри спрямовані за місцем служби переліченим військовослужбовців Росії, а українська сторона готує клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

Країни Заходу засудили дії Росії.

26 листопада після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.