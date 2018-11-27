США засуджують агресивні дії Росії проти України – держсекретар

Сполучені Штати Америки засуджують агресивні дії Росії, заявив державний секретар США Майкл Помпео, коментуючи напад Росії на українські військові кораблі. Ці дії, наголосив він, є небезпечним інцидентом і порушенням міжнародного права.

США також висловили глибоке занепокоєння цим інцидентом і закликають Росію повернути Україні її кораблі і затриманих членів команд, заявив він 26 листопада. Крім того, США закликають Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами, мовиться в заяві.

«Закликаємо обидві сторони бути стриманими і дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. Закликаємо президентів Порошенка і Путіна безпосередньо залучитися до вирішення цієї ситуації. В цьому зв’язку повторюємо нашу підтримку форматові «нормандської четвірки», – заявив Майкл Помпео, говорячи про президентів України Петра Порошенка і Росії Володимира Путіна і про формат переговорів про врегулювання навколо російської агресії проти України, в якому, крім України і Росії, беруть участь також Німеччина і Франція.

Держсекретар знову підтвердив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами, а також право її кораблів на пересування міжнародними водами. «Як заявлено в нашій Кримській декларації, США відкидають намагання Росії анексувати Крим», – мовиться в заяві Помпео.

Також 26 листопада держсекретар США мав телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком, у перебігу якої, як повідомили у Вашингтоні, сторони обговорили «агресію Росії проти України в Чорному морі біля Керченської протоки».

Помпео так само повторив тверду підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами.

«Президент Порошенко висловив подяку за заяви підтримки від США і наголосив на важливості того, щоб західні держави залишалися об’єднаними, постаючи перед агресією Росії. Держсекретар Помпео погодився і високо оцінив кроки України на деескалацію ситуації з Росією», – повідомила про розмову речниця Держдепартаменту Гедер Науерт.

Ці заяви і розмови відбулися у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків були поранені; двоє, за повідомленнями, перебувають у важкому стані.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через заблоковану Росією поставленим впоперек судном Керченську протоку в Азовське море. Напад відбувся в міжнародних водах, поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія незаконно претендує як на «свої територіальні». А ще вранці того дня, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир.

В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.