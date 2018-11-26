Трамп заявив, що йому «не подобається» ситуація в Азовському морі

Президент США Дональд Трамп прокоментував конфлікт між Україною та Росією у Керченській протоці.

«Нам не подобається, що відбувається», – заявив він журналістам. За словами президента США, він сподівається на поліпшення ситуації в регіоні.

Трамп зазначив, що підтримує зв’язок з європейськими лідерами з цього приводу.

«Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом», – сказав Трамп.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.