МЗС Канади закликає Росію звільнити українські кораблі

Міністерство закордонних справ Канади закликає Росію звільнити українські військові кораблі, захоплені в Керченській протоці.
«Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, звільнення захоплених кораблів та забезпечення свободи пересування [кораблів у протоці]. Канада непохитна в підтримці українського суверенітету», – заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у Twitter.
26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.
Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.
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Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені. У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва», військові якого нібито «порушили державний кордон Росії». У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома.
Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно.
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