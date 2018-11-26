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26 Листопад 2018, Київ 08:07
Новини | Політика

Збройні сили України та СБУ приведені в повну бойову готовність

Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо ситуації в Керченській протоці в ніч на 26 листопада 2018 року

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Збройні сили України приведені в повну бойову готовність після пропозиції Ради національної безпеки та оборони України запровадити правовий режим воєнного стану, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Служба безпеки України, зі свого боку, теж заявила, що її особовий склад приведений у повну бойову готовність через «агресивні дії Російської Федерації у Керченській протоці». У відомстві зазначили, що посилили «контррозвідувальні заходи для недопущення на території України інших провокацій спецслужб РФ та дестабілізації ситуації в середині країни».
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Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені. У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва», військові якого нібито «порушили державний кордон Росії».​ У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно.

Турчинов і Порошенко про запровадження воєнного стану в Україні – відео
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Турчинов і Порошенко про запровадження воєнного стану в Україні – відео

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На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії українські військові кораблі.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

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