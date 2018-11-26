Збройні сили України та СБУ приведені в повну бойову готовність

Збройні сили України приведені в повну бойову готовність після пропозиції Ради національної безпеки та оборони України запровадити правовий режим воєнного стану, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Служба безпеки України, зі свого боку, теж заявила, що її особовий склад приведений у повну бойову готовність через «агресивні дії Російської Федерації у Керченській протоці». У відомстві зазначили, що посилили «контррозвідувальні заходи для недопущення на території України інших провокацій спецслужб РФ та дестабілізації ситуації в середині країни».

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені. У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва», військові якого нібито «порушили державний кордон Росії».​ У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії українські військові кораблі.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.