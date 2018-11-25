Турчинов запропонував запровадити воєнний стан на 60 діб

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов на засіданні РНБО вніс пропозицію запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб.

Таку заяву Турчинов зробив у зв’язку з кризою в Керченській затоці, де російські силовики захопили три українських кораблі.

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Цей випадок, зазначив Турчинов, безпрецедентний тим, що російський спецназ пішов на пряме зіткнення з громадянами України.

«П'ять років Росія веде війну проти України, але вперше вони неприховано атакували Збройні сили України. Раніше це робилося приховано, раніше вони використовували своїх військових без розпізнавальних знаків. Ми бачимо, що сьогодні військові підрозділи Збройних сил, ФСБ Росії атакували наші військово-морські сили, причому вели вогонь на ураження. Ми знаємо ті важкі наслідки, які після цього відбулися», – сказав Турчинов.

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Дії Росії, за його оцінкою, не обмежуються морем і підпадають під визначення збройної агресії згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН 3314.

«(Є пропозиція – ред.) визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності та територіальній цілісності України. У зв’язку з цим запропонувати президенту України ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб», – підсумував голова РНБО.

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію і закликав Верховну Раду зібратися на позачергову сесію, щоб ухвалити відповідне рішення.

Порошенко наголосив, що запровадження воєнного стану не дорівнює оголошенню війни.

«Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України», – запевнив він.

За словами президента, Київ планує дотримуватись усіх попередньо взятих на себе міжнародних зобов’язань – в тому числі й положень Мінських угод.

Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».​

Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.