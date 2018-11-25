Під посольство Росії у Києві несуть шини, на місці до сотні людей - фоторепортаж

Пізно ввечері 25 листопада під посольством Росії у Києві активісти проводять акцію протесту проти нападу російськими військовими на українські кораблі на вході до Азовського моря.
Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на акцію прийшло на момент публікації до сотні людей.
Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на акцію прийшло на момент публікації до сотні людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ