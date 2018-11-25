В посольство Росії в Києві летять димові шашки, фаєри – кореспондент Радіо Свобода

Під час акції протесту під стінами посольства Росії в Києві в будівлю дипломатичної місії кидають димові шашки та фаєри, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій.

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«Під стінами посольства Росії учасники акції кинули декілька димових шашок та фальшфаєрів у бік посольства. Багато поліції, шини є, поки не палять», – повідомив волонтер Олександр Гагаєв, який знаходиться під будівлею посольства.

Пізно ввечері 25 листопада під посольством Росії у Києві активісти проводять акцію протесту проти нападу російськими військовими на українські кораблі на вході до Азовського моря.

Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».​

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Під посольство Росії у Києві несуть шини, на місці до сотні людей - фоторепортаж

Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.