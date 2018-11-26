Агресія Росії проти України на морі: скликається засідання Ради безпеки ООН

Постійний представник США в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі повідомила про скликання засідання Ради безпеки ООН на 11:00 понеділка 26 листопада (за часом Нью-Йорка).

Таким чином, засідання Ради безпеки відбудеться о 18:00 за Києвом.

Як повідомляло Радіо Свобода, на 16:00 заплановано закрите засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто питання щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомляло Радіо Свобода, 26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні.

Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення воєнного кабінету і всієї РНБО звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження воєнного стану в Україні.

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Російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва».​ В Генштабі Збройних сил повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів не відома.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження.

Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі. Ввечері 25 листопада союз НАТО заявив, що уважно стежить за розвитком подій біля Керченської протоки та закликає до стриманості й деескалації напруження.