В яких областях вводиться воєнний стан – карта

Верховна Рада України ввечері 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану в деяких областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Воєнний стан запроваджується у 10 областях України. Це – Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська області.

26 листопада президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко підписав указ щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні.

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Відповідно до статті 107 Конституції, глава держави постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року.

Згідно з законом про «Про правовий режим воєнного стану», у разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях президент видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону.

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Указ президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений парламентом, підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

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Російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва».​

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження.