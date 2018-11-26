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26 Листопад 2018, Київ 23:39
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Воєнний стан. Фінальні хвилини в Раді – відео

Воєнний стан. Фінальні хвилини в Раді – відео
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Верховна Рада України на засіданні 26 листопада ухвалила законопроект, який дозволяє введення воєнного стану в деяких областях країни. Рішення підтримали 276 народних обранців. Перед голосуванням з трибуни парламенту президент України закликав депутатів підтримати цю ініціативу. Воєнний стан буде введено на 30 днів з 09:00 28 листопада у наступних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях.

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