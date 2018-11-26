Порошенко ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки до воєнного стану 

Сьогодні, 26 листопада, президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко підписав указ щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні.

Відповідно до статті 107 Конституції глава держави постановив, увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року.

Згідно указу, контроль за виконанням рішення РНБО покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

26 листопада після опівночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні.

Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення військового кабінету звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути введення воєнного стану в Україні.

Як повідомляло Радіо Свобода, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України і звернення президента України Петра Порошенка, на понеділок, 26 листопада в 16:00 буде скликано засідання Верховної Ради.

* * *

Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських сил ЗС України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».​

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.

Порошенко заявив, що застосування зброї з боку Росії, атака українських кораблів російськими прикордонниками не була спровокованою.