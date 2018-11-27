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27 Листопад 2018, Київ 09:20
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«Воєнний стан» у міжнародній практиці. Досвід Туреччини – відео

«Воєнний стан» у міжнародній практиці. Досвід Туреччини – відео
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За часів новітньої історії воєнний стан, а в деяких випадках надзвичайний, у країнах світу вводився кілька разів. Було це і під час так званої Карабаського конфлікту, який тривав з 92-го по 94-й роки, і під час російсько-грузинської війни 2008-го року. Одним із останніх гучних випадків стало введення воєнного стану під час спроби державного перевороту у Туреччині в липні 2016-го, коли група військових намагалась скинути владний режим Ердогана. Надзвичайний стан після спроби путчу тривав 2 роки і завершився лише у 2018-му.

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