США в ООН закликали міжнародну спільноту засудити Росію за її дії проти України

Сполучені Штати Америки на засіданні Ради безпеки ООН заявили, що світова спільнота зобов’язана засудити силове захоплення Росією військових кораблів України. Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі назвали ці дії Росії «зарозумілими» і «кричущим порушенням суверенної території України».

За її словами, вона обговорила ситуацію з Україною з президентом США Дональдом Трампом і державним секретарем Майком Помпео, і вони висловили стурбованість із цього приводу. Зокрема, сказала Гейлі, порушенням міжнародного права з боку Росії є створення перешкод законному проходові українських кораблів через Керченську протоку.

Вона нагадала слова Трампа, що США вітали б нормальні відносини з Росією, і додала: «Але такі беззаконні дії, як ця, далі роблять це неможливим».

При цьому, наголосила Гейлі, США й далі будуть підтримувати Україну і виявляти солідарність із нею у протистоянні російській агресії.

Представник США також заявила, що Вашингтон збереже всі санкції, запроваджені щодо Росії через окупацію Криму, а подальша ескалація з боку Росії тільки погіршить для неї ситуацію: «Це далі підірве позиції Росії у світі. Це далі погіршить відносини Росії зі США і багатьма іншими країнами».

Раніше 26 листопада Рада безпеки ООН, термінове засідання якої скликали на прохання України з формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях», відкинула намагання Росії розглядати порядок денний засідання як «порушення кордонів Російської Федерації». Позицію Росії підтримали, разом із нею самою, лише чотири з 15 членів Ради, сім були проти.

Натомість представники західних країн висловили підтримку України. Зі спільною заявою про це від імені США, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Франці і Швеції виступила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі. Вона, зокрема, назвала провокацією саме дії Росії. Її напад на українські кораблі є «небезпечною ескалацією і порушенням міжнародного права», наголосила Гейлі.

Нинішнє термінове засідання Ради безпеки ООН скликали на прохання України у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків були поранені.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.