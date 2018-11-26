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26 Листопад 2018, Київ 22:20
Новини | Політика

США в ООН закликали міжнародну спільноту засудити Росію за її дії проти України

Ніккі Гейлі, архівне фото

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Сполучені Штати Америки на засіданні Ради безпеки ООН заявили, що світова спільнота зобов’язана засудити силове захоплення Росією військових кораблів України. Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі назвали ці дії Росії «зарозумілими» і «кричущим порушенням суверенної території України».

За її словами, вона обговорила ситуацію з Україною з президентом США Дональдом Трампом і державним секретарем Майком Помпео, і вони висловили стурбованість із цього приводу. Зокрема, сказала Гейлі, порушенням міжнародного права з боку Росії є створення перешкод законному проходові українських кораблів через Керченську протоку.

Вона нагадала слова Трампа, що США вітали б нормальні відносини з Росією, і додала: «Але такі беззаконні дії, як ця, далі роблять це неможливим».

При цьому, наголосила Гейлі, США й далі будуть підтримувати Україну і виявляти солідарність із нею у протистоянні російській агресії.

Представник США також заявила, що Вашингтон збереже всі санкції, запроваджені щодо Росії через окупацію Криму, а подальша ескалація з боку Росії тільки погіршить для неї ситуацію: «Це далі підірве позиції Росії у світі. Це далі погіршить відносини Росії зі США і багатьма іншими країнами».

Раніше 26 листопада Рада безпеки ООН, термінове засідання якої скликали на прохання України з формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях», відкинула намагання Росії розглядати порядок денний засідання як «порушення кордонів Російської Федерації». Позицію Росії підтримали, разом із нею самою, лише чотири з 15 членів Ради, сім були проти.

Натомість представники західних країн висловили підтримку України. Зі спільною заявою про це від імені США, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Франці і Швеції виступила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі. Вона, зокрема, назвала провокацією саме дії Росії. Її напад на українські кораблі є «небезпечною ескалацією і порушенням міжнародного права», наголосила Гейлі.

Нинішнє термінове засідання Ради безпеки ООН скликали на прохання України у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків були поранені.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

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