Ребекка Гармс: Дії Росії в Азовському морі вимагають нових санкцій ЄС

Німецька політик і член Європейського парламенту від «Зелених» Ребекка Гармс в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода прокоментувала не лише події у Керченській протоці та підготовку України до запровадження воєнного стану, але й можливість запровадження нових санкцій ЄС проти Росії.

– Пані Гармс, 25 листопада російські прикордонники відкрили вогонь по українських кораблях у Керченські протоці. 23 українських військових фактично перебувають у полоні, шестеро з них отримали поранення. Три кораблі ВМСУ захоплено. Чи це можна вважати це casus beli (приводом до війни)?

Ребекка Гармс: Вчорашня ескалація в Азовському морі вперше стала відкритим актом військової агресії Росії проти України під своїм державним прапором. Від самого початку ця агресія здійснювалася

Ескалація в Азовському морі вперше стала відкритим актом військової агресії Росії проти України під своїм державним прапором

силами військових угрупувань без ознак, які й розпочали анексію Криму. І до вчора Росія заперечувала свою участь у війні проти України. За моїми спостереженнями, це одна з найжахливіших атак з часів перших Мінських домовленостей. Я надзвичайно стурбована тим, що Україна дуже близька до втягнення у новий етап жахливої війни.

– Які наступні кроки має зробити Україна у цій ситуації?

– Усі аспекти пропозиції президента України Петра Порошенка щодо запровадження воєнного стану мають бути дуже уважно розглянуті Верховною Радою. Я сподіваюсь це рішення буде детально обговорене у парламенті. Адже я дуже добре пам'ятаю пояснення та аргументи пана Порошенка та інших, чому цей стан не було запроваджено одразу після початку війни на Донбасі. Тоді були надані достатньо серйозні аргументи на перевагу запровадження саме надзвичайного стану, адже йшлося про гарантію демократичних стандартів, громадянських прав та свободи медіа. Я думаю, українські політики мають ухвалювати рішення про воєнний стан дуже обережно, зважаючи на серйозність ситуації у Керченській протоці.

– Як Ви розцінюєте запровадження воєнного стану у контексті відносин між Україною та ЄС?

Брюссель розуміє, що Росія організовує цю морську блокаду з метою позбавити Україну доступу до міжнародних портів

– Ще кілька тижнів тому Федеріка Моґеріні (голова дипломатичної служби співдружності Ради ЄС – ред.) під час дебатів щодо ситуації в Азовському морі дуже чітко закликала Росію не продовжувати порушувати міжнародне право. Абсолютно чітким результатом цих дебатів було те, що Брюссель розуміє, що Росія організовує цю морську блокаду з метою позбавити Україну доступу до міжнародних портів для подальшого нанесення шкоди українській економіці.

– Чи варто очікувати нового пакету санкції ЄС проти Росії?

Заява НАТО має сприйматися дуже серйозно, а присутність Альянсу у Чорноморському регіоні має бути посилена

– Якщо розглядати це питання не лише у контексті економічної шкоди для України, але і як порушення Росією міжнародного права на морі, то за логікою санкцій ЄС проти Росії, ці російські дії вимагають нових санкцій. Якщо ж розглядати вчорашню ситуацію в Азовському морі як casus belli, то зустріч Мінської групи має терміново відбутись. Особливо, враховуючи факт прямого військового втручання Росії. Я також припускаю, що вчорашня заява НАТО має сприйматися дуже серйозно, а присутність Альянсу у Чорноморському регіоні має бути посилена. Адже очевидно, що Росія мілітаризує увесь цей регіон. А цей процес стосується вже не тільки України, але й інших країн чорноморської акваторії. Наприклад, члена ЄС – Болгарії.