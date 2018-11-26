Рада безпеки ООН відкинула спробу Росії розглядати «порушення кордонів українськими кораблями»

Рада безпеки ООН, термінове засідання якої скликали на прохання України з формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях», відкинула намагання Росії розглядати порядок денний засідання як «порушення кордонів Російської Федерації».

Позицію Росії підтримали, разом із нею самою, лише чотири з 15 членів Ради, сім були проти.

Перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський, який представляє Москву на цьому засіданні, у відповідь став твердити, що це «дискредитація» Ради безпеки і що «українці своїми провокаційними заявами дискредитують» органи ООН.

Він також намагався подати нинішнє засідання Ради безпеки як скликане Росією.

Натомість представники західних країн висловили підтримку України. Зі спільною заявою про це від імені США, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Франці і Швеції виступила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.

Вона, зокрема, назвала провокацією саме дії Росії. Її напад на українські кораблі є «небезпечною ескалацією і порушенням міжнародного права», наголосила Гейлі.

Раніше 26 листопада представники згаданих п’яти країн Євросоюзу, співавторів оголошеної в ООН заяви, в перебігу заходів представників держав-членів Ради безпеки й деяких інших країн у Китаї ініціювали неформальне обговорення становища в Україні після нападу Росії. Вони, зокрема, підтвердили повну підтримку територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. Крім того, вони закликали Росію забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі і відновити свободу проходу через Керченську протоку, а також звільнити без зволікань утримуваних українських моряків і захоплені кораблі.

Нинішнє термінове засідання Ради безпеки ООН скликали на прохання України у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків були поранені. Після того, як увечері 25 листопада за часом Нью-Йорка стало відомо про призначений час цього засідання, заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що то Росія попросила про термінове засідання Ради безпеки через «небезпечний розвиток ситуації в Азовському морі (sic! – ред.; насправді напади Росії сталися в Чорному морі, небезпечна поведінка Росії тривала і в Керченській протоці) і подальші події».

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.