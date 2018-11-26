Затримка українських військових кораблів, обстріли та поранення українських моряків неприпустимі, а Росія повинна негайно звільнити затриманих і забезпечити необхідною медичною допомогою. Таку заяву зробила речниця голови Європейської дипломатичної служби Майя Коціянчич на тлі розвитку ситуації в Чорному морі та Керченській протоці.

«Небезпечна ескалація напруги в Азовському морі (зіткнення відбулося на вході до Азовського моря – ред.), чому ми є свідками, включно із затримкою українських кораблів, їхні обстріли Росією та поранення кількох українських військових є неприпустимими. Ми очікуємо, що Росія негайно звільнить кораблі й їхні екіпажі та надасть пораненим необхідну медичну допомогу», – сказала вона.

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Коціянчич підкреслила, що Євросоюз також очікує від Росії відкриття шляху для мореплавства всіх суден.

Представниця дипломатичного корпусу запевнила, що голова дипломатичної служби ЄС Федеріка Моґеріні перебуває на постійному зв’язку із важливими партнерами й представниками України з самого початку російської агресії на Чорному морі.

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«Верховний представник ЄС із закордонних справ Моґеріні продовжить займатися цією проблемою, щоб реагувати на неї у ширшому міжнародному контексті. Вона, як і всі ми, сприймає те, що сталося, дуже серйозно, ситуація в Азові для нас нині є найвищим пріоритетом», – заявила представниця Європейської зовнішньополітичної служби.

Вона додає, що найпізніше завтра, 27 листопада, країни-члени ЄС будуть розглядати цю ситуацію на черговому засіданні Політичного та безпекового комітету.

Коціянчич вкотре наголосила, що європейський блок не визнає та ніколи не визнає незаконної анексії Кримського півострова Росією.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. 23 українські моряки потрапили в полон, шістьох із них поранено, двоє – у важкому стані.

Україна закликає світову спільноту відреагувати на ці події та ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН.

Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.