Україна домовилася про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна-НАТО – Порошенко

Україна домовилася про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна-НАТО, повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

«Під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання комісії Україна-НАТО. Поінформував Столтенберґа про брутальний акт агресії Росії проти України та про запровадження режиму воєнного стану», – заявив Порошенко.

У прес-службі НАТО зазначили, що зустріч відбудеться на рівні послів сьогодні вдень у Брюсселі.

26 листопада очікуються засідання Ради безпеки ООН та Постійної ради ОБСЄ через напад російських військових на українські кораблі.

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Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російський омбудсмен стверджувала, що інші моряки були на допиті в слідчих.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​