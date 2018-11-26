Росія висловила протест Україні через свій напад на українські кораблі, який Москва тепер пояснює «порушенням правил мирного проходу». Раніше звинувачення полягало в «порушенні кордону».

«МЗС Росії висловлює рішучий протест у зв’язку з грубим порушенням 25 листопада кораблями ВМС України правил мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації в Чорному морі. Російська Федерація вимагала термінового скликання засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації, що склалася», – мовиться в заяві Міністерства закордонних справ Росії.

У чому, на думку Москви, полягає згадане «грубе порушення», в заяві не уточнено.

Російське міністерство також продовжило твердити про «дбайливо продуману і сплановану провокацію» української сторони, якою, на його думку, був напад російських силовиків на українські кораблі. Але при цьому в Москві заявили, що «обурені черговим нападом українських радикалів на російські дипломатичні установи і завданою їм шкодою» і що «вимагають від Києва притягти до відповідальності винних і забезпечити безумовну недоторканність посольства і генеральних консульств Росії в Україні».

«Хотіли б попередити українську сторону, що проваджена Києвом у координації зі США і ЄС лінія на провокування конфлікту з Росією в акваторії Азовського і Чорного морів здатна спричинити серйозні наслідки. Російська Федерація буде рішуче припиняти будь-які зазіхання на її суверенітет і безпеку», – заявили в Москві, маючи на увазі її претензії на «суверенітет» Росії над окупованим нею українським Кримом і над територіальним морем навколо півострова.

Відразу після нападу, 25 листопада, в Росії стверджували, ніби українські кораблі «порушили її державний кордон», виходячи саме з цих претензій щодо Криму. В Україні у відповідь навели визначення міжнародного права, що цей напад становить акт агресії. Крім того, Росія порушила ще цілу низку міжнародно-правових норм, коли не пропустила українські кораблі з Чорного в Азовське море через Керченську протоку.

Зокрема, коментуючи твердження Росії, яка, всупереч міжнародному праву, вважає окупований Крим «своєю територією» і заявляла, ніби українські кораблі «порушили її кордон і ввійшли в її територіальні води» біля Криму, в Києві нагадали, що навіть таке трактування не дає права обмежувати прохід українських кораблів: стаття 17 Конвенції ООН із морського права встановлює, що за умови дотримання Конвенції кораблі всіх держав, як прибережних, так і тих, що не мають виходу до моря, користуються правом мирного проходу через територіальне море. Крім того, стаття 2 досі чинного Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки визначає, що військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі і, отже, можуть здійснювати прохід через Керченську протоку в будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН із формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях». Засідання було скликане у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Після того, як про це засідання було оголошено в ООН, із заявою про скликання цього ж засідання у зв’язку з нападом на українські кораблі виступив і представник Росії.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир, також небезпечні маневри здійснювали інші російські кораблі.

Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення воєнного кабінету і РНБО звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження правового режиму воєнного стану в Україні.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.