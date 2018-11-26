В Одесі через захоплення українських кораблів мітингували біля російського консульства та штабу

Одеські активісти і волонтери влаштували дві акції протесту через напад російських військових на українські кораблі. Перша відбулася під консульством Росії в Одесі – в ній взяли участь близько сотні громадських активістів, серед них члени громадських організацій «Національний корпус», «Вуличний фронт», «Дія», «Самооборона Одеси».

Учасник акції на ім’я Андрій розповідає, що приходив до консульства ще вчора вночі, одразу після нападу.

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Перед тим, як пропустити активістів до консульства, правоохоронці обшукали учасників акції. Всього громадський порядок охороняти вийшло близько сотні поліцейських. Консульство також охороняли загони Національної гвардії.

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Активісти обліпили паркан консульства українськими прапорами, написали на дорозі «Геть окупанта», «Стоп агресор» та спробували поламати двері, однак їх зупинив заступник керівника поліції одеської області Сергій Махотін. Пізніше невідомі активісти підірвали кілька петард перед консульством та закинули за паркан димову шашку.

Друга акція відбулася поблизу штабу військово-морських сил України. Її організували волонтери, ветерани та активісти. Учасників було близько двох сотень, деякі з них також брали участь в акції поблизу російського консульства.

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Волонтери та активісти висловили підтримку військовим, заспівали гімн та написали на паркані військового шпиталю навпроти штабу слова підтримки морякам.

До активістів вийшов капітан І рангу і заступник командувача військово-морських сил України Андрій Урсол. Від детальних коментарів він відмовився, втім подякував за підтримку учасникам акції.

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Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російський омбудсмен стверджувала, що інші моряки були на допиті в слідчих.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

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Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​