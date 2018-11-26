«Одна з найжахливіших атак з часів першого Мінська» – Гармс про ескалацію в Керченській протоці

Німецька політик і член Європейського парламенту Ребекка Гармс прокоментувала Радіо Свобода події біля Керченської протоки 25 листопада та підготовку України до запровадження воєнного стану.

«Вчорашня ескалація в Азовському морі (кораблі ВМС України були захоплені біля Керченської затоки, на вході до Азовського моря – ред.) вперше стала відкритим актом військової агресії Росії проти України під своїм державним прапором. Від самого початку ця агресія здійснювалася силами військових угрупувань без ознак, які й розпочали анексію Криму. І до вчора Росія заперечувала свою участь у війні проти України», – вважає німецька політик.

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За словами Гармс, намагаючись оцінити розвиток подій у Керченській протоці та акваторіях Азовського і Чорного морів, вона дійшла висновку, що «це одна з найжахливіших атак з часів перших Мінських домовленостей».

«Я надзвичайно стурбована тим, що Україна дуже близька до втягнення у новий етап жахливої війни», – додала євродепутатка.

Пропозиція президента України Петра Порошенка щодо запровадження воєнного стану, на думку Гармс, має бути дуже уважно розглянута Верховною Радою 26 листопада.

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«Я сподіваюсь, це рішення буде детально обговорене у парламенті. Адже я дуже добре пам’ятаю пояснення та аргументи пана Порошенка, чому цей стан не було запроваджено одразу після початку війни на Донбасі», - наголосила німецький політик.

Повне інтерв’​ю з Ребеккою Гармс читайте згодом на сайті Радіо Свобода.