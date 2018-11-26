Мін’юст України готує заяву до ЄСПЛ щодо захисту моряків, захоплених Росією – Ліщина

Міністерство юстиції готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, які потрапили в полон Росії 25 листопада, заявив заступник голови Мін’юсту і Уповноважений з питань Європейського суду Іван Ліщина.

«Секретаріат Уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини Мін’юсту готує заяву до ЄСПЛ відповідно до Правила 39 Регламенту Суду щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених вчора Російською Федерацією», – повідомив він.

Згідно з регламентом ЄСПЛ, правило 39 Регламенту передбачає можливість для позивача ініціювати тимчасові заходи щодо сторони-відповідача.

Внаслідок подій біля Керченської протоки в полон потрапили 23 українських моряки. За даними Києва, шестеро з них зазнали поранень, двоє – важких. Кремль визнає тільки трьох поранених.

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Федеральна служба безпеки Росії повідомляла, що три затримані українські кораблі будуть доправлені до Керчі в анексованому Криму.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва», військові якого нібито «порушили державний кордон Росії».​ У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

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При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії українські військові кораблі.