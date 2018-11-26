Кількох поранених українських моряків, імовірно, доставили до Москви – Бабін

Українських полонених, яких Кремль визнає пораненими (а це троє з шести, які є пораненими за версією України), за інформацією української влади, доставили до Москви. Про це уповноважений президента України Борис Бабін розповів в ефірі каналу «UA:Перший».

«За інформацією найвищих органів влади, зокрема й президента України, там як мінімум шестеро поранених, зокрема важкі поранені. Окупанти підтверджують меншу кількість поранених – це дуже сумна ситуація, коли в нас різні цифри. І, наскільки мені відомо, але це поки не повністю підтверджена інформація, тих поранених, яких визнають росіяни, доставили до Москви», – сказав він.

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За очікуваннями Бабіна, Кремль буде трактувати статус затриманих українських моряків як заручників, а не як військовополонених.

«Ми прекрасно розуміємо, що вони будуть використовувати наших військовополонених всупереч міжнародному праву не як військовополонених, а як заручників, будуть висувати якісь вимоги. Набір цих вимог, я думаю, ми дізнаємось. Звісно, вони будуть відкидати їхні права як військовополонених, зокрема передбачені міжнародним гуманітарним правом», – прогнозує урядовець.

Він висловив сподівання на роботу українських державних органів, відповідальних за захист прав громадян України.

Федеральна служба безпеки Росії повідомляла, що три затримані українські кораблі будуть доправлені до Керчі в анексованому Криму.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва», військові якого нібито «порушили державний кордон Росії».​ У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома.

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Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії українські військові кораблі.