В МЗС висловили новий протест через акт агресії Росії

У Міністерстві закордонних справ України висловили новий протест Росії через її напад на українські кораблі, що розцінено як акт її агресії проти України.

«МЗС України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням українських військових катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксира «Яни Капу», а також пораненням та захопленням у полон членів їхніх екіпажів», – мовиться в заяві, оприлюдненій у ніч на 26 листопада.

«Напад на українські судна, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь з дотриманням положень усіх чинних багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів та правил навігації, є черговим актом збройної агресії Російської Федерації проти України, як це визначено, зокрема, у статті 2 Статуту ООН та положеннями резолюції Генеральної асамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 року про визначення агресії. Росія фактично розширила свої військові дії проти України на море», – наголосили в Києві.

«Кремлівський злочинний режим сьогодні вкотре продемонстрував, що він не має меж, щоб зупинитися у своїй агресивній політиці, і готовий до будь-яких актів агресії проти нашої держави», – заявили в МЗС.

Україна, мовиться в заяві, вимагає невідкладно надати медичну допомогу пораненим військовослужбовцям, забезпечити їхнє негайне безпечне повернення на Батьківщину, а також повернути захоплене військове майно та компенсувати українській стороні завдані їй збитки.

«Уся відповідальність за подальше загострення ситуації в регіоні Азовського та Чорного морів та підрив процесу мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту повністю покладається на кремлівський режим», – наголошує міністерство.

Україна, мовиться в заяві, звертається до своїх союзників та партнерів із закликом «вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора, у тому числі через застосування нових та посилення чинних санкцій, а також надання Україні військової допомоги для захисту територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів».

25 листопада в МЗС України вже виступали зі схожою заявою після перших силових дій Росії – тарану українського буксира її прикордонним кораблем, – який у Києві так само кваліфікували як агресію.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні через напад Росії.

За визначенням міжнародного права, яке наводили українські посадовці, цей напад становить акт агресії. Крім того, Росія порушила ще цілу низку міжнародно-правових норм, коли не пропустила українські кораблі з Чорного в Азовське море через Керченську протоку, вдавшись для цього й до фізичного блокування всього руху в протоці розвернутим поперек неї танкером.

Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко заявив, що, відповідно до Конституції, підтримує рішення воєнного кабінету і всієї РНБО звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження воєнного стану в Україні.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.