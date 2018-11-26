Шини і фальшфаєри під посольством Росії, неподалік згоріло дипломатичне авто – фоторепортаж

Неподалік від посольства Росії в Києві згорів автомобіль з російськими дипномерами. Авто стояло в провулку Ярослава Хомова, недалеко від будівлі дипмісії, де пізно ввечері 25 листопада активісти проводили акцію протесту проти нападу російських військових на українські кораблі на вході до Азовського моря. Російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил Збройних сил України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».