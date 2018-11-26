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26 Листопад 2018, Київ 09:56
Фотогалереї

Шини і фальшфаєри під посольством Росії, неподалік згоріло дипломатичне авто – фоторепортаж

Неподалік від посольства Росії в Києві згорів автомобіль з російськими дипномерами. Авто стояло в провулку Ярослава Хомова, недалеко від будівлі дипмісії, де пізно ввечері 25 листопада активісти проводили акцію протесту проти нападу російських військових на українські кораблі на вході до Азовського моря. Російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил Збройних сил України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські судна. У Росії заявили про «провокацію Києва».

Ввечері 25 листопада активісти зібралися під стінами російського посольства у Києві. Несли туди, зокрема, паперові човни на знак підтримки українських Військово-морських сил
1 Ввечері 25 листопада активісти зібралися під стінами російського посольства у Києві. Несли туди, зокрема, паперові човни на знак підтримки українських Військово-морських сил
Хтось більш радикально налаштований приніс шини
2 Хтось більш радикально налаштований приніс шини
Тим часом до акції долучилися правоохоронці задля громадського спокою
3 Тим часом до акції долучилися правоохоронці задля громадського спокою
Не обійшлося без світла й диму
4 Не обійшлося без світла й диму
Попри те, що активістів й будівлю посольства розділив кордон із поліцейських, фаєри летіли перед очима, зокрема, начальника Головного управління Національної поліції в Києві Андрія Крищенка
5 Попри те, що активістів й будівлю посольства розділив кордон із поліцейських, фаєри летіли перед очима, зокрема, начальника Головного управління Національної поліції в Києві Андрія Крищенка
Під стінами &ndash; кольоровий дим
6 Під стінами – кольоровий дим
Тим часом на екстренному засіданні РНБО заявили про початок підготовки до введення в Україні воєнного стану. Активісти уважно слухали трансляцію засідання
7 Тим часом на екстренному засіданні РНБО заявили про початок підготовки до введення в Україні воєнного стану. Активісти уважно слухали трансляцію засідання
Неподалік від самого посольства загорівся автомобіль із дипломатичними номерами
8 Неподалік від самого посольства загорівся автомобіль із дипломатичними номерами
Дипломатичні номерні знаки авто починаються на 001, таким чином, це автомобіль посольства Російської Федерації. Авто стояло недалеко від будівлі дипмісії, в провулку Ярослава Хомова
9 Дипломатичні номерні знаки авто починаються на 001, таким чином, це автомобіль посольства Російської Федерації. Авто стояло недалеко від будівлі дипмісії, в провулку Ярослава Хомова
Згоріти автівці до тла не дали пожежні
10 Згоріти автівці до тла не дали пожежні
Російські прикордонники ввечері&nbsp;25 листопада відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил Збройних сил України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про &laquo;провокацію Києва&raquo;.​ В Генштабі Збройних сил повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома
11 Російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил Збройних сил України, є шестеро поранених. У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва».​ В Генштабі Збройних сил повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома

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