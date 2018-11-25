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26 Листопад 2018, Київ 03:30
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Турчинов і Порошенко про запровадження воєнного стану в Україні – відео

Турчинов і Порошенко про запровадження воєнного стану в Україні – відео
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов на засіданні РНБО вніс пропозицію запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб. Таку заяву Турчинов зробив у зв’язку з кризою в Керченській затоці, де російські силовики захопили три українських кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав таке рішення й наголосив, що запровадження воєнного стану жодним чином не передбачатиме дій за межами суверенної території України. Воєнний стан не означає оголошення війни. «Він запроваджується виключно для оборони України», – заявив Порошенко. (Відео Адміністрація президента)

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