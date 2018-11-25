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26 Листопад 2018, Київ 00:01
Відео

Російське судно таранить українське в Чорному морі – відео

Російське судно таранить українське в Чорному морі – відео
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У мережі з’явилося відео, як російський корабель таранить український буксир у Чорному морі. Таке відео оприлюднив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. На відео видно й чути, як екіпаж корабля, який йде на таран, робить це цілеспрямовано. Російські прикордонники ввечері, 25 листопада, відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил ЗС України, за даними на цей час, є шість поранених. Як повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України, це відбулося поза межами вод навколо окупованого Криму, які Росія вважає «своїми». (Відео @AvakovArsen)

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