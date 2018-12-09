Порошенко заявив, що звернувся до очільника УПЦ (МП) для звільнення українських моряків

Президент України Петро Порошенко звернувся до очільника Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрія для звільнення захоплених Росією українських моряків. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Перший західний», яке вийшло в ефір 8 грудня.

«Вчора і позавчора я мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути (наших моряків – ред.)», – сказав Порошенко.

Він додав, що Росія має бути притягнута до відповідальності, якщо не звільнить моряків.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.