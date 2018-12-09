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09 Грудень 2018, Київ 12:59
Новини | Політика

Порошенко заявив, що звернувся до очільника УПЦ (МП) для звільнення українських моряків

Порошенко: Росія має бути притягнута до відповідальності, якщо не звільнить моряків

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Президент України Петро Порошенко звернувся до очільника Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрія для звільнення захоплених Росією українських моряків. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Перший західний», яке вийшло в ефір 8 грудня.

«Вчора і позавчора я мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути (наших моряків – ред.)», – сказав Порошенко.

Він додав, що Росія має бути притягнута до відповідальності, якщо не звільнить моряків.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.

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