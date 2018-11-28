Полонений моряк ВМС в кримському «суді» попросив перекладача з російської – адвокат

Командир рейдового буксира «Яни Капу», старшина Олег Мельничук у підконтрольному Росії суді скористався своїм правом на перекладача з іноземної мови, розповів його адвокат Едем Смедляєв.

Про це він розказав в ефірі каналу «112». За словами правника, Київський районний суд Сімферополя обрав для його підзахисного такий же запобіжний захід, що й решті полонених – арешт на два місяці.

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«Він (Мельничук – ред.) скористався правом на перекладача, заявив, що не повністю розуміє, і йому надали перекладача з російською на українську, і з української на російську. Він також заявив, що не визнає себе винним, вважає себе непричетним до цієї справи і готовий відстоювати свою невинуватість в будь-якому місці, в тому числі в судах», – сказав Смедляєв.

Адвокат додав, що спілкувався з Мельничуком недовго і встиг лише узгодити позицію захисту. Також старшина коротко поспілкуватися з батьком телефоном.

За словами Смедляєва, моряки Військово-морських сил України, яких захопили співробітники Федеральної служби безпеки Росії, змушені були залишити свої особисті речі на кораблях, а ходити в СІЗО у військовій формі їм не дозволяють.

Раніше 28 листопада кримськотатарський активіст Наріман Джелялов повідомив, що волонтери в Криму зібрали для заарештованих моряків речі, продукти і гроші.

За словами Смедляєва, попри те, що Україна вважає моряків ВМС військовополоненими, в постанові підконтрольного Кремлю суду про притягнення їх до відповідальності не вказано, що вони військові.

28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував усіх 24 затриманих українських моряків та співробітників СБУ.

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Їм загрожує до шести років позбавлення волі за нібито «незаконний перетин державного кордону Росії», в чому їм звинувачує російська влада.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.​

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заявуз вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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