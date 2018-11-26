Росія захопила українських моряків. Що про них відомо?

25 листопада російські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу». Це сталося, коли вони поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

За наявними даними, у полон росіян потрапило 23 українські моряки. Шестеро були поранені. ВМС ЗСУ не підтверджують, але й не спростовують інформацію про імена полонених моряків, які були оприлюднені в ЗМІ. Серед них, як вдалося дізнатися з відкритих джерел, можуть бути:

Андрій Артеменко

Про те, цей український моряк опинився у полоні росіян, повідомляє перша віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Відомо, що йому 24 роки і він Новоукраїнки (Кіровоградщина).

Його батько Анатолій Артеменко розповів, що син уклав вже другий контракт з Військово-морськими силами Збройних сил України, а востаннє він спілкувався з Андрієм півтора тижні тому.

Водночас громадянська дружина моряка Марина Уманець розповіла журналістам, що останній раз спілкувалася з ним увечері 23 листопада.

«Перед відходом він говорив, що вони повинні перебазувати корабель в Бердянськ, просто переправити його. Він сказав, що будуть переходити цей Керченський міст. Було начебто дозвіл на перехід», – розповіла вона.

Андрій Ейдер

Цьому хлопцю 18 років і він з Одеси. Про нього теж повідомила Ірина Геращенко. Батьки Андрія Ейдера підтверджують, що він справді потрапив у полон до росіян, однак пишуть, що наразі не володіють будь-якою офіційною інформацією про його стан, а тому не можуть коментувати ситуацію. Водночас вони наголошують, що пишаються своїм сином.

Роман Мокряк

Про те, що цей 31-річний капітан малого броньованого артилерійського катеру «Бердянськ» теж потрапив у полон, повідомляє проект «Повернись живим».

«У Криму Роман служив на єдиній українській субмарині. Її захопили росіяни. Але він не зрадив присязі. У 2015 році моряк жив у 15-місному кубрику ракетного катера «Прилуки» в Одесі. На березі місця для нього та інших 14 моряків, які вийшли з півострова, на той час, на жаль, не знайшлося», – пишуть волонтери.

Богдан Небилиця

Про перебування командира малого броньованого артилерійського катеру «Нікополь» у полоні росіян повідомляє журналістка видання «Лівий берег» Вікторія Гера. Він родом із Сумщини.

«Він був серед тих курсантів Академії ВМС ім. Нахімова в Севастополі, які відмовилися присягнути Росії і співали гімн України, коли російські військові спускали з флагштока український прапор і піднімали свій. Небилиця разом з іншими курсантами, що не перейшли на службу Росії, закінчував своє навчання в Інституті Військово-морських сил Одеської морської академії. З 2016 він отримав диплом і був призначений командиром «Нікополя», – зазначає вона.

Для випускника 2016 року Богдана Небилиці першим місцем служби був ракетний катер «Прилуки» на посаді командира ракетно-артилерійської бойової частини. Згодом офіцера було призначено командиром малого броньованого артилерійського катеру «Нікополь».

На початку листопада він був одним із тих, хто готувався командувати «Айлендами», які передали Україні Сполучені Штати Америки.

Василь Сорока

Наразі відомо, що йому 27 років. Він теж одесит. Більше інформації про військового знайти не вдалося.

* * *

Про решту українських моряків захоплених у полон наразі інформація відсутня.

«Юні. Прекрасні...Поранені російськими покидьками і захоплені в полон... Молимося. Вимагаємо негайного звільнення», – пише перший-віце спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

«За попередніми даними, хлопці чинили опір, не йдуть на контакт з агресором», – зазначає журналіст Андрій Цаплієнко.

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російський омбудсмен стверджує, що інші моряки були на допиті в слідчих.

За даними української сторони, напад на українських моряків відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

Зараз захоплені судна тримають на стоянці суден «Генмол» на території прикордонної служби ФСБ Росії в центрі Керчі.

Наразі українська сторона вимагає негального звільнення полонених. Аналогічну вимогу вже оприлюднили зокрема речниця голови Європейської дипломатичної служби Майя Коціанчич.

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