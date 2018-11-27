Захищати українських моряків, захоплених ФСБ у Криму, будуть декілька кримських адвокатів

До роботи із захисту українських моряків, затриманих ФСБ Росії в Керченській протоці 25 листопада, на даний момент підключилися близько восьми кримських адвокатів, повідомила проектові Радіо Свобода Крим.Реалії юристка Ліля Гемеджі. Вона сказала про це перед засіданням підконтрольного Кремлю Київського райсуду Сімферополя, де 27 листопада українським морякам планують обрати запобіжний захід.

Як повідомила Гемеджі, родичі українських моряків звернулися до кримських адвокатів напередодні з проханням надати допомогу затриманим.

«З учорашнього дня відбувається підписання угод про надання допомоги родичами затриманих громадян України й адвокатами, які перебувають у Криму. Сьогодні в Київському райсуді (Сімферополя – ред.) буде обиратися запобіжний захід українським морякам. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Частина угод між адвокатами і родичами затриманих вже підписана», – повідомила юрист.

Імена всіх кримських адвокатів, які будуть захищати українських моряків, поки що не розголошують.

Раніше стало відомо, що родичі затриманих ФСБ українських моряків також звернулися за допомогою до кримського адвоката Едема Семедляєва.

У підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя 27 листопада оберуть запобіжний захід українським морякам, захопленим російськими силовиками в Чорному морі.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

Країни Заходу засудили дії Росії.

26 листопада після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.