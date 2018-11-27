Рідні розповіли про стан здоров’я одного з українських моряків, захоплених ФСБ

Мачуха Андрія Ейдера розповіла про стан здоров’я одного з українських моряків, захоплених російськими силовиками біля берегів окупованого Росією Криму. Як написала Євгенія Ейдер у Facebook, 26 листопада Андрія прооперували.

«Станом на 08:35 інформація якою володію я – Андрій подзвонив вчора ввечері своїй дівчині. Сказав небагато – що прооперували, лежить в лікарні, все в порядку», – написала Євгенія Ейдер.

За даними правозахисників, у підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя 27 листопада оберуть запобіжний захід українським морякам, захопленим російськими силовиками в Чорному морі.

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Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.