У ВМС прокоментували показані російськими спецслужбами «свідчення» захоплених українських моряків

У Військово-морських силах Збройних сил України прокоментували показані російськими спецслужбами відеозаписи, на яких кілька захоплених ними українських моряків заявляли про нібито «визнання вини».

«Військово-морські сили ЗС України з розумінням ставляться до так званих свідчень наших військовослужбовців, незаконно захоплених Росією у Керченській протоці, адже методи роботи спецслужб Росії ні для кого не є секретом. У 2014 році в Криму частина наших людей побувала в застінках ФСБ Росії і чудово розуміє тиск та заходи впливу, що їх окупанти здійснюють під час допитів», – заявили пізно ввечері 26 листопада у прес-центрі командування ВМС.

«На відео – наші військові. Ми добре знаємо цих хлопців. Зараз вони зовсім інші, і кожен може побачити наслідки шаленого тиску на них. Але це наші люди. Вони діяли законно, згідно з нормами міжнародного морського права й чинних договорів. Україна вживає усіх можливих зусиль для визволення своїх синів з полону, в тому числі долучаючи до цього світову спільноту», – заявили в ВМС.

Також командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що захоплених українських моряків змушують давати неправдиві свідчення.

Воронченко заявив 26 листопада в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, що особисто знає моряків із Нікополя, які дали неправдиві свідчення. Він переконаний, що моряки перебувають під фізичним і психологічним тиском.

За його словами, з цими військовослужбовцями вже зустрілися адвокати.

Також командувач звернув увагу на те, що двоє військових є вихідцями з Криму, і їхні батьки живуть на півострові. Через це, переконаний Воронченко, на них буде чинитися тиск.

Раніше 26 листопада в Росії Федеральна служба безпеки оприлюднила відеозаписи, на яких три з 24 захоплених українських військових моряків зачитують «із папірця» підготовані для них тексти з «визнаннями» їхньої «провини перед Росією» і «свідомої участі у провокації проти Росії». При цьому в текстах лунають формулювання, якими користуються тільки в самій Росії – на кшталт слів про перебування українських кораблів «у територіальних водах Росії» біля берегів окупованого українського Криму.

Ці записи були оприлюднені після нападу Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три з командами були захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків були поранені; двоє, за повідомленнями, перебувають у важкому стані.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку, заблоковану Росією поставленим впоперек судном, в Азовське море. Напад відбувся в міжнародних водах, поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія незаконно претендує як на «свої територіальні». А ще вранці того дня, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир.

В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.