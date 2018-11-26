Воронченко: найімовірніше, українські моряки зброю не застосовували, був фізичний спротив

Українські моряки під час захоплення українських кораблів, ймовірно, не застосовували зброю, а чинили фізичний опір. Про це під час брифінгу в Міністерстві закордонних справ повідомив Ігор Воронченко, головнокомандувач Військово-морських сил України.

На запитання журналістів про те, чи вівся українськими моряками вогонь у відповідь, Воронченко зазначив: «Я зараз не можу підтвердити цей факт, але, найімовірніше, зброя не була застосована, а був фізичний спротив під час захоплення спецназом Росії, який був передислокований в район селища Завітне (це південна частина Керченського півострова), на прикордонний сторожовий корабель (ПСКР) «Дон», який був базою для цього спецназу».

Напередодні, 25 листопада, Ігор Воронченко повідомляв, що українські екіпажі бронекатерів перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки десанту.

Раніше 26 листопада народна депутатка Ірина Геращенко підтвердила імена двох із поранених моряків: Андрій Ейдер і Андрій Артеменко.

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі, унаслідок чого шість моряків були поранені.

Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російська омбудсмен стверджувала, що інші моряки були на допиті в слідчих.

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Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу». Це сталося, коли вони поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.​

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Зараз захоплені кораблі тримають у порту Керчі.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​