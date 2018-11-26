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26 Листопад 2018, Київ 15:56
Новини | Політика

Воронченко: найімовірніше, українські моряки зброю не застосовували, був фізичний спротив

Головнокомандувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко

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Українські моряки під час захоплення українських кораблів, ймовірно, не застосовували зброю, а чинили фізичний опір. Про це під час брифінгу в Міністерстві закордонних справ повідомив Ігор Воронченко, головнокомандувач Військово-морських сил України.

На запитання журналістів про те, чи вівся українськими моряками вогонь у відповідь, Воронченко зазначив: «Я зараз не можу підтвердити цей факт, але, найімовірніше, зброя не була застосована, а був фізичний спротив під час захоплення спецназом Росії, який був передислокований в район селища Завітне (це південна частина Керченського півострова), на прикордонний сторожовий корабель (ПСКР) «Дон», який був базою для цього спецназу».

У ВМСУ подякували за підтримку. Про захоплених моряків не розповіли – відео
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У ВМСУ подякували за підтримку. Про захоплених моряків не розповіли – відео

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Напередодні, 25 листопада, Ігор Воронченко повідомляв, що українські екіпажі бронекатерів перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки десанту.

Раніше 26 листопада народна депутатка Ірина Геращенко підтвердила імена двох із поранених моряків: Андрій Ейдер і Андрій Артеменко.

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі, унаслідок чого шість моряків були поранені.

Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російська омбудсмен стверджувала, що інші моряки були на допиті в слідчих.

Читайте також: Дії Росії неприпустимі, українські кораблі й моряків слід негайно звільнити – Коціянчич

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу». Це сталося, коли вони поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.​

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Зараз захоплені кораблі тримають у порту Керчі.

Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео
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Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео

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26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

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