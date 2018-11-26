Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Листопад 2018, Київ 15:54
Новини | Політика

Геращенко підтвердила імена двох поранених моряків

Акція біля посольства Росії на знак протесту проти захоплення кораблів ВМС України. Київ, 25 листопада 2018 року

Дивитись коментарі

Перша заступниця голови Верховної Ради, народна депутатка від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко назвала імена двох моряків, які зазнали поранень і опинилися в російському полоні після захоплення українських кораблів. Це Андрій Ейдер і Андрій Артеменко.

«Андрій Ейдер. Андрій Артеменко. Юні. Прекрасні. Курсанти. Українські моряки. Поранені російськими покидьками і захоплені в полон», – написала Геращенко.

Вона додала, що українська сторона вимагає негального звільнення полонених.

Аналогічну вимогу вже оприлюднили зокрема речниця голови Європейської дипломатичної служби Майя Коціанчич і президент України Петро Порошенко.

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російський омбудсмен стверджувала, що інші моряки були на допиті в слідчих.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу». Це сталося, коли вони поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

Малий артилерійський катер «Бредянськ»
Малий артилерійський катер «Бредянськ»

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Зараз захоплені судна тримають у порту Керчі.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG