Геращенко підтвердила імена двох поранених моряків

Перша заступниця голови Верховної Ради, народна депутатка від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко назвала імена двох моряків, які зазнали поранень і опинилися в російському полоні після захоплення українських кораблів. Це Андрій Ейдер і Андрій Артеменко.

«Андрій Ейдер. Андрій Артеменко. Юні. Прекрасні. Курсанти. Українські моряки. Поранені російськими покидьками і захоплені в полон», – написала Геращенко.

Вона додала, що українська сторона вимагає негального звільнення полонених.

Аналогічну вимогу вже оприлюднили зокрема речниця голови Європейської дипломатичної служби Майя Коціанчич і президент України Петро Порошенко.

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російський омбудсмен стверджувала, що інші моряки були на допиті в слідчих.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу». Це сталося, коли вони поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Зараз захоплені судна тримають у порту Керчі.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​