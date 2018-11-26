Порошенко й Дуда закликали ЄС посилити санкції проти Росії за захоплення українських кораблів

Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда провели телефонну розмову, за висновками якої закликали Євросоюз посилити санкційний тиск на Росію, повідомляє прес-служба президента України.

В ході розмови Порошенко розповів про події 25 листопада в Керченській протоці, де спецназ Росії захопив українські кораблі та моряків, а також про пропозицію запровадження воєнного стану.

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«Президент Польщі висловив підтримку Україні та її діям. Співрозмовники скоординували подальші кроки у зв’язку з російською загрозою. Порошенко і Дуда також закликали ЄС посилити санкційний тиск на Росію та винести це питання на засідання Європейської Ради», – мовиться в повідомленні.

У Польщі голова апарату президента країни Кшиштоф Щерський заявив, що вважає серйозною ситуацію з нападом Росії на українські кораблі. За його словами, вона може мати далекосяжні наслідки і для внутрішньої політики України, і для всього регіону, і в цій ситуації «не можна діяти поквапливо».

Кшиштоф Щерський додав, що президент Польщі Анджей Дуда пізніше 26 листопада перебуватиме з візитом у Чорноморському регіоні, в Болгарії, і, «безумовно, обговорить із президентом Болгарії ситуацію в регіоні».

А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак провів у зв’язку з російським нападом нараду з чільними представниками командування Збройних сил своєї країни. Як сказав міністр після наради, наразі конкретної загрози для Польщі немає, але він вказав командувачам пильно відстежувати ситуацію.

Ввечері 26 листопада також очікується засідання Постійної ради ОБСЄ у зв’язку з ситуацією в Чорному морі.

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі, унаслідок чого шість моряків були поранені.

Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російський омбудсмен стверджувала, що інші моряки були на допиті в слідчих.​

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​