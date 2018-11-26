Російський омбудсмен: троє поранених українських моряків у лікарні, інші моряки – у слідчих

Троє поранених українських моряків із захоплених Росією українських військових кораблів перебувають у лікарні в місті Керчі, що в анексованому Росією Криму, повідомила російський омбудсмен Тетяна Москалькова в коментарі «Громадському».

За її словами, інші члени екіпажу перебувають у слідчого на опитуванні.

«Трьох під час затримання було поранено. Їм надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує. Інші моряки не перебувають у СІЗО. Вони на території прикордонної частини у Керчі, не можу сказати, де конкретно. Але вони у слідчих, проводиться опитування зараз», – сказала Москалькова.

Читайте також: Україна готується до воєнного стану. Все, що відомо на цей момент. Живий блог

Водночас Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого були поранені шість моряків.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва», військові якого нібито «порушили державний кордон Росії».​ У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії українські військові кораблі.