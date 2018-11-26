Постійна рада ОБСЄ скликає засідання через напад на українські кораблі

Постійна рада ОБСЄ скликає спеціальне засідання на вимогу делегації України через напад на українські кораблі, повідомляє українська місія при ОБСЄ.

«Сьогодні о 17:00 за київським часом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, скликане на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням президента України П. О. Порошенка в рамках політико-дипломатичного реагування на черговий акт збройної агресії Росії проти України», – заявила українська місія.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії українські військові кораблі.

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Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

Натомість російська влада стверджує, що поранених – троє, вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Російський омбудсмен стверджувала, що інші моряки були на допиті в слідчих.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

Початковий заголовок новини – «Постійна рада ОБСЄ скликає засідання через напад на російських військових» – був некоректним. Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа вибачається за цю помилку перед читачами.