Порошенко вимагає в Росії звільнити українських моряків

Президент України Петро Порошенко звернувся до Кремля з вимогою звільнити українських військових моряків і кораблі, захоплені біля Керченської протоки. Це звернення він зробив на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«Я звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, які в порушення міжнародного права, брутально були затримані і доля яких невідома. Ми вимагаємо терміново їх передати українській стороні разом із кораблями і терміново зробити деескалацію ситуації, яка склалася в Азовському морі – як перший крок, і деескалацію по інших напрямках», – наводить слова голови держави його прес-служба.

За словами Порошенка, він очікує швидкої реакції на своє звернення.

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26 листопада російська омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що троє поранених українських моряків отримують медичну допомогу, тоді як решта спілкуються зі слідчими в Керчі.

Раніше Постійний представник президента України в Криму Борис Бабін висловлював припущення, що Кремль буде ставитись до затриманих громадян України як до заручників, а не військовополонених.

Водночас Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого були поранені шість моряків.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва», військові якого нібито «порушили державний кордон Росії».​

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно.

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії українські військові кораблі.