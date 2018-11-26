Напад на українські кораблі підриває безпеку в усьому регіоні – грузинське МЗС

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані прокоментував ситуацію із захопленням українських Військово-морських сил.

Він сказав, що уважно стежить за «тривожним розвитком подій» у Керченській протоці.

«Напад на українські військові кораблі і їх захоплення є очевидним порушенням міжнародного морського права та підриває безпеку всього регіону. Грузія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України», – заявив Залкаліані.​

Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.​

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські прикордонники ввечері 25 листопада відкрили вогонь по українській корабельній групі унаслідок чого шість моряків були поранені.

У ВМС повідомили про три захоплені українські кораблі. У Росії заявили про «провокацію Києва», військові якого нібито «порушили державний кордон Росії».​ У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на початок доби 26 листопада доля українських військових і кораблів невідома.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Шини і фальшфаєри під посольством Росії, неподалік згоріло дипломатичне авто – фоторепортаж

На ранок 26 листопада за часом Нью-Йорка (о 18-й за Києвом) Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нападом Росії українські військові кораблі.