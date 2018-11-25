Українські катери біля Керченської протоки готові до можливої висадки десанту – Воронченко

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Наші екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності і готові до можливої висадки (російського – ред.) десанту», – заявив він в Одесі.

Коментуючи ситуацію, в якій опинилися українські судна на вході до Азовського моря, Воронченко: зараз важко спрогнозувати, скільки часу їм доведеться чекати можливості перетнути протоку. Водночас спростував заяви Росії про те, що в протоці нібито сіло на мілину судно.

«Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо», – порівняв адмірал.

За його даними, наразі в районі Керченського мосту перебувають вісім кораблів Росії – два судна Чорноморського флоту і шість катерів прикордонної служби ФСБ.

Щодо ранкових подій 25 листопада, коли російський корабель «Дон» пішов на таран українського рейдового буксира «Яни Капу», Воронченко зауважив, що буксир таранили не один раз, а двічі. Крім того, представники російських ВМС близько 15 разів на небезпечну відстань наближалися до українських суден. Командувач ВМС назвав це «типовою провокацією з боку Росії».

До провокацій, за словами адмірала, вдавалися і вертольоти Ка-52, які ВМС раніше зафіксувало над своїми суднами.

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На питання, чи мали українські катери змогу застосовувати зброю у відповідь на провокацію з боку російських суден, командувач відповів, що ВМС «буде чітко використовувати всі норми морського міжнародного права».

У Федеральній службі безпеки Росії раніше заявили про «незаконний перетин держкордону Росії» українськими судами.

Вранці 25 листопада у Військово-морських силах України повідомили, що прикордонні кораблі російського флоту вдалися до «відверто агресивних дій». Зокрема прикордонний корабель «Дон» пішов на таран українського рейдового буксиру. Це сталося в той час, як троє українських кораблів здійснювали перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що Київ готує проект резолюції про мілітаризацію Росією Чорного й Азовського морів для розгляду в грудні на Генеральній асамблеї ООН.

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Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.​

Європейський парламент у жовтні 2018 року засудив дії Росії в Азовському морі й Керченській протоці, в тому числі будівництво Керченського моста. Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні у сфері морських перевезень.