Українські судна супроводжують російські вертольоти – штаб

Військово-морські сили Збройних сил України зафіксували супроводження українських катерів російськими вертольотами Ка-52.

«25 листопада о 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України», – йдеться в заяві.

При цьому, зазначають у штабі, українські катери і буксир третю годину поспіль чекають можливості пройти Керченською протокою.

За даними ВМС, рух під Керченським мостом перекрили в обидва боки і пояснюють це тим, що з боку Азовського моря на мілину сів танкер. Але підтверджень цієї інформації в міжнародній системі контролю судноплавства немає, додає прес-служба штабу.

У Федеральній службі безпеки Росії раніше заявили про «незаконний перетин держкордону Росії» українськими судами.

Вранці 25 листопада у Військово-морських силах України повідомили, що прикордонні кораблі російського флоту вдалися до «відверто агресивних дій». Зокрема прикордонний корабель «Дон» пішов на таран українського рейдового буксиру. Це сталося в той час, як троє українських кораблів здійснювали перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

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Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що Київ готує проект резолюції про мілітаризацію Росією Чорного й Азовського морів для розгляду в грудні на Генеральній асамблеї ООН.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.​

Європейський парламент у жовтні 2018 року засудив дії Росії в Азовському морі й Керченській протоці, в тому числі будівництво Керченського моста. Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні у сфері морських перевезень.