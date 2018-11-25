ФСБ Росії звинувачує ВМС України в «незаконному перетині» російського кордону

Управління Федеральної служби безпеки Росії по анексованому Криму стверджує, що три українських військових кораблі 25 листопада «незаконно перетнули держкордон Росії» і здійснюють «небезпечні маневри» на шляху до Керченської затоки. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на дані відомства.

Таку заяву у ФСБ оприлюднили у зв’язку з інцидентом вранці 25 листопада, про який раніше повідомили ВМС України. В російській службі запевняють, що українські кораблі «неправомірно зайшли у тимчасово закриту акваторію територіального моря Росії» і продовжують рух Керченською затокою.

У російському відомстві додають, що українські кораблі нібито «небезпечно маневрують і не підкорюються наказам» і припускають, що робиться це з метю «створити конфліктну ситуацію».

Своєю чергою у Військово-морських силах України стверджують, що корабельна група, яка здійснювала прехід до маріупольського порту, продовжує свій шлях попри протидію російських суден.

«Свобода судноплавства гарантована міжнародним законодавством. Дотримуючись норм міжнародного морського права малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України «Бердянськ» і «Нікополь», рейдовий буксир «Яни Капу» продовжують виконання поставлених завдань у морі», – стверджують у штабі ВМС.

Раніше 25 листопада у Військово-морських силах України повідомили, що прикордонні кораблі російського флоту вдалися до «відверто агресивних дій». Зокрема прикордонний корабель «Дон» пішов на таран українського рейдерного буксиру. Це сталося в той час, як троє українських кораблів здійснювали перехід з порту Одеси до порту Маріуполя Азовським морем.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що Київ готує проект резолюції про мілітаризацію Росією Чорного й Азовського морів для розгляду в грудні на Генеральній асамблеї ООН.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.​

Європейський парламент у жовтні 2018 року засудив дії Росії в Азовському морі й Керченській протоці, в тому числі будівництво Керченського моста. Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні у сфері морських перевезень.